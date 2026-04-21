Радоница сегодня? Когда поминать умерших по календарю ПЦУ и как именно за них помолиться
Радоница во вторник второй недели после Пасхи - традиция "из российского календаря", от которой в Украине отказались. По действующему календарю ПЦУ Проводы являются целым периодом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Когда поминают умерших после Пасхи
Украинцам рассказали, что 14 июля 2024 года вопрос поминовения умерших в Пасхальный период - так называемой Радоницы - рассмотрел Священный синод ПЦУ.
"В Украинской Православной Церкви существует благочестивая традиция поминать умерших после праздника Пасхи", - говорится в решении, принятом по результатам заседания.
Там же отмечается, что в разных регионах Украины (согласно местным традициям) "чаще всего это поминовение начинается от Светлого понедельника и до понедельника Фоминой недели".
Светлый понедельник в этом году 13 апреля (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
Кроме того, в документе сообщается, что в некоторых регионах такое поминовение происходит:
- во вторую неделю после Пасхи;
- в третью неделю после Пасхи;
- в определенные даты в послепасхальный период.
Уточняется также, что "традиция Радоницы именно во вторник Фоминой недели перешла к нам из российского календаря", тогда как "в Украине это была обычно вся вторая неделя после Пасхи, которая называлась Проводной".
А само поминовение в народе могли называть "Проводы", "Поминки" или "Гробки".
"Учитывая вышеизложенное обозначить 2-ю неделю после Пасхи, начиная от Фоминого воскресенья, как "Неделя поминовения умерших (Проводы)", - подчеркивается в приложении к решению Священного синода ПЦУ.
Проводы - не один день, а целый период (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Когда Проводы по календарю ПЦУ в этом году
Согласно новоюлианскому календарю, которым руководствуется сегодня ПЦУ, Проводы или период поминовения умерших совершаются в течение второй недели после Пасхи.
Светлое Христово Воскресение пришлось в этом году на 12 апреля. Следовательно, поминальные дни
- начались с понедельника, 20 апреля;
- будут продолжаться по воскресенье, 26 апреля.
2-я неделя после Пасхи - Проводы (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
"Этот период, начиная от Фоминого воскресенья (в 2026 году это 19 апреля, - Ред.), мы называем Неделей поминовения умерших", - напомнили украинцам в ПЦУ.
Где и как можно помолиться за умерших родных
В ПЦУ рассказали, что панихидой называется общее заупокойное богослужение, во время которого:
- молитвенно поминают тех, кто завершил эту земную жизнь;
- просят для них у Господа прощения грехов и милости Божьей.
"По частной необходимости, особенно у могил, обычно совершается заупокойная лития (моление)", - сообщили украинцам.
Отмечается, что слово "лития" в переводе с греческого означает "усиленное моление".
Эта служба короче панихиды, но ее так же совершает священник - по просьбе родственников.
Уточняется, что в целом панихиды и литии могут совершаться священнослужителями:
- в храме;
- на месте захоронения христианина;
- в доме.
Согласно информации ПЦУ, такое заупокойное богослужение можно заказать в любом храме и в удобное время (предварительно договорившись об этом со священнослужителем).
"На панихиде и литии можно молиться за одного или многих умерших христиан", - добавили в ПЦУ.
Важно помнить также, что в храме можно:
- подать записки с именами усопших родных и близких;
- заказать сорокоуст за упокой их душ.
