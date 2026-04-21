Радоница сегодня? Когда поминать умерших по календарю ПЦУ и как именно за них помолиться

07:30 21.04.2026 Вт
3 мин
На самом деле Проводы - не только второй вторник после Пасхи
Ирина Костенко
Поминальные дни после Пасхи - особенно важны (фото иллюстративное: Getty Images)

Радоница во вторник второй недели после Пасхи - традиция "из российского календаря", от которой в Украине отказались. По действующему календарю ПЦУ Проводы являются целым периодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Читайте также: "Языческие тризны": почему нельзя есть и пить на кладбище на Проводы

Когда поминают умерших после Пасхи

Украинцам рассказали, что 14 июля 2024 года вопрос поминовения умерших в Пасхальный период - так называемой Радоницы - рассмотрел Священный синод ПЦУ.

"В Украинской Православной Церкви существует благочестивая традиция поминать умерших после праздника Пасхи", - говорится в решении, принятом по результатам заседания.

Там же отмечается, что в разных регионах Украины (согласно местным традициям) "чаще всего это поминовение начинается от Светлого понедельника и до понедельника Фоминой недели".

Радоница сегодня? Когда поминать умерших по календарю ПЦУ и как именно за них помолитьсяСветлый понедельник в этом году 13 апреля (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Кроме того, в документе сообщается, что в некоторых регионах такое поминовение происходит:

  • во вторую неделю после Пасхи;
  • в третью неделю после Пасхи;
  • в определенные даты в послепасхальный период.

Уточняется также, что "традиция Радоницы именно во вторник Фоминой недели перешла к нам из российского календаря", тогда как "в Украине это была обычно вся вторая неделя после Пасхи, которая называлась Проводной".

А само поминовение в народе могли называть "Проводы", "Поминки" или "Гробки".

"Учитывая вышеизложенное обозначить 2-ю неделю после Пасхи, начиная от Фоминого воскресенья, как "Неделя поминовения умерших (Проводы)", - подчеркивается в приложении к решению Священного синода ПЦУ.

Радоница сегодня? Когда поминать умерших по календарю ПЦУ и как именно за них помолитьсяПроводы - не один день, а целый период (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Когда Проводы по календарю ПЦУ в этом году

Согласно новоюлианскому календарю, которым руководствуется сегодня ПЦУ, Проводы или период поминовения умерших совершаются в течение второй недели после Пасхи.

Светлое Христово Воскресение пришлось в этом году на 12 апреля. Следовательно, поминальные дни

  • начались с понедельника, 20 апреля;
  • будут продолжаться по воскресенье, 26 апреля.

Радоница сегодня? Когда поминать умерших по календарю ПЦУ и как именно за них помолиться2-я неделя после Пасхи - Проводы (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"Этот период, начиная от Фоминого воскресенья (в 2026 году это 19 апреля, - Ред.), мы называем Неделей поминовения умерших", - напомнили украинцам в ПЦУ.

Где и как можно помолиться за умерших родных

В ПЦУ рассказали, что панихидой называется общее заупокойное богослужение, во время которого:

  • молитвенно поминают тех, кто завершил эту земную жизнь;
  • просят для них у Господа прощения грехов и милости Божьей.

"По частной необходимости, особенно у могил, обычно совершается заупокойная лития (моление)", - сообщили украинцам.

Отмечается, что слово "лития" в переводе с греческого означает "усиленное моление".

Эта служба короче панихиды, но ее так же совершает священник - по просьбе родственников.

Уточняется, что в целом панихиды и литии могут совершаться священнослужителями:

Согласно информации ПЦУ, такое заупокойное богослужение можно заказать в любом храме и в удобное время (предварительно договорившись об этом со священнослужителем).

"На панихиде и литии можно молиться за одного или многих умерших христиан", - добавили в ПЦУ.

Важно помнить также, что в храме можно:

  • подать записки с именами усопших родных и близких;
  • заказать сорокоуст за упокой их душ.

Напомним, ранее мы рассказывали, обязательно ли идти на кладбище на Проводы во время войны и как еще можно помянуть родных.

Кроме того, мы объясняли, чем Радоница отличается от поминальных суббот, установленных ПЦУ.

Читайте также о майских праздниках в Украине - как изменился календарь и будут ли выходные в 2026 году.

Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Кот, корреспондент РБК-Украина. Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию