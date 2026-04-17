На Проводи ніяких сліз? Чим Радониця відрізняється від поминальних субот - відповідь священника
Відвідування на кладовищі могилок спочилих рідних часто сприймається як час для смутку та покаяння. Але на Проводи наш настрій насправді має бути зовсім іншим.
Про це розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.
Чим Проводи відрізняються від поминальних субот
Священник розповів, що період поминальних днів після Великодня - так званих Проводів (знаних у народі також як Гробки чи Радониця) - суттєво відрізняється за настроєм від поминальних субот, встановлених Церквою.
"Якщо пригадати поминальні суботи, встановлені в Церкві, то вони більше носять такий, покаяльний характер", - пояснив він.
Тим часом великодній період поминань померлих (особливо Провідна неділя) - це "радість Воскресіння".
"Другий тиждень після Пасхи - це особливий період, коли ми поминаємо всіх від віку спочилих християн, наших рідних, близьких. Але ми їх поминаємо не у скорботі, не в якомусь смутку, не без надії. А в радості Воскресіння Христового", - повідомив Бобик.
Він нагадав, що "смерть - не є кінець, а перехід до життя іншого, до життя вічного".
"І з цією радістю ми йдемо - відвідуємо (храми або могилки, - Ред.). Ділимося цією радістю з нашими померлими", - додав настоятель храму.
Другий тиждень після Пасхи - особливий період (інфографіка: РБК-Україна)
Як можна поминати спочилих у період Проводів
В цілому поминати померлих у період Проводів після Світлого Христового Воскресіння найкраще (за церковною традицією) у храмі та на кладовищі.
"Ми, насамперед, маємо прийти в храм і помолитися. Взяти участь у Божественній літургії. Подати записку (з іменем або іменами спочилих людей, - Ред.)", - розповів Бобик.
Помолившись, за його словами, потрібно піти на цвинтар.
"Привітатися там з померлими, поділитися з ними радістю Світлого Христового Воскресіння. Сказати до них: "Христос Воскрес!", - порадив священник.
Біля могилок спочилих рідних і близьких, додав він, також потрібно помолитися.
При цьому варто поставити свічку чи лампадку, а також "згадати якісь події з життя".
