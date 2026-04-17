На Проводи ніяких сліз? Чим Радониця відрізняється від поминальних субот - відповідь священника

11:14 17.04.2026 Пт
2 хв
Поминальні дні після Великодня - особливий період, що має власний "характер"
aimg Ірина Костенко
Радониця після Пасхи має власні традиції (фото ілюстративне: Getty Images)

Відвідування на кладовищі могилок спочилих рідних часто сприймається як час для смутку та покаяння. Але на Проводи наш настрій насправді має бути зовсім іншим.

Про це розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.

Чим Проводи відрізняються від поминальних субот

Священник розповів, що період поминальних днів після Великодня - так званих Проводів (знаних у народі також як Гробки чи Радониця) - суттєво відрізняється за настроєм від поминальних субот, встановлених Церквою.

"Якщо пригадати поминальні суботи, встановлені в Церкві, то вони більше носять такий, покаяльний характер", - пояснив він.

Тим часом великодній період поминань померлих (особливо Провідна неділя) - це "радість Воскресіння".

"Другий тиждень після Пасхи - це особливий період, коли ми поминаємо всіх від віку спочилих християн, наших рідних, близьких. Але ми їх поминаємо не у скорботі, не в якомусь смутку, не без надії. А в радості Воскресіння Христового", - повідомив Бобик.

Він нагадав, що "смерть - не є кінець, а перехід до життя іншого, до життя вічного".

"І з цією радістю ми йдемо - відвідуємо (храми або могилки, - Ред.). Ділимося цією радістю з нашими померлими", - додав настоятель храму.

На Проводи ніяких сліз? Чим Радониця відрізняється від поминальних субот - відповідь священникаДругий тиждень після Пасхи - особливий період (інфографіка: РБК-Україна)

Як можна поминати спочилих у період Проводів

В цілому поминати померлих у період Проводів після Світлого Христового Воскресіння найкраще (за церковною традицією) у храмі та на кладовищі.

"Ми, насамперед, маємо прийти в храм і помолитися. Взяти участь у Божественній літургії. Подати записку (з іменем або іменами спочилих людей, - Ред.)", - розповів Бобик.

Помолившись, за його словами, потрібно піти на цвинтар.

"Привітатися там з померлими, поділитися з ними радістю Світлого Христового Воскресіння. Сказати до них: "Христос Воскрес!", - порадив священник.

Біля могилок спочилих рідних і близьких, додав він, також потрібно помолитися.

При цьому варто поставити свічку чи лампадку, а також "згадати якісь події з життя".

