Свириденко розповіла, коли представить план дій уряду

Уряд у понеділок, 18 серпня, представить свій план дій. Це комплексна програма з конкретними заходами та цілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єрка Юлію Свириденко в Telegram.

"Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека", - зазначила вона. Перший місяць роботи Кабміну Також Свириденко відзвітувала про результати після першого місяця роботи нового Кабінету міністрів. Серед них: мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями. Розпочали повне перезавантаження БЕБ, митниці та АРМА.;

розширили програму медоглядів для звільнених захисників - тепер вони одразу отримують і лікування, і допомогу з документами;

пакет підтримки прифронтових регіонів, програма охопить 238 громад у 10 областях - це 6,6 млн українців;

субсидії для аграріїв, розширили гранти на сади й теплиці у прифронтових регіонах;

безкоштовне харчування у школах для 1-11 класів на прифронтових, кошти на укриття у дитсадках, школах і закладах культури;

робота з міжнародними партнерами: наприкінці серпня до України прибуде місія МВФ. Співпраця з ЄС, який надав понад 3 млрд євро;

запуск цифрових сервісів - від "Дія.Картки" до грантів для бізнесу, що постраждав від обстрілів.