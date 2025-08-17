Свириденко розповіла, коли представить план дій уряду
Уряд у понеділок, 18 серпня, представить свій план дій. Це комплексна програма з конкретними заходами та цілями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єрка Юлію Свириденко в Telegram.
"Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека", - зазначила вона.
Перший місяць роботи Кабміну
Також Свириденко відзвітувала про результати після першого місяця роботи нового Кабінету міністрів. Серед них:
- мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями. Розпочали повне перезавантаження БЕБ, митниці та АРМА.;
- розширили програму медоглядів для звільнених захисників - тепер вони одразу отримують і лікування, і допомогу з документами;
- пакет підтримки прифронтових регіонів, програма охопить 238 громад у 10 областях - це 6,6 млн українців;
- субсидії для аграріїв, розширили гранти на сади й теплиці у прифронтових регіонах;
- безкоштовне харчування у школах для 1-11 класів на прифронтових, кошти на укриття у дитсадках, школах і закладах культури;
- робота з міжнародними партнерами: наприкінці серпня до України прибуде місія МВФ. Співпраця з ЄС, який надав понад 3 млрд євро;
- запуск цифрових сервісів - від "Дія.Картки" до грантів для бізнесу, що постраждав від обстрілів.
Зміна Кабміну
Нагадаємо, 17 липня парламент призначив нового прем'єр-міністра. Посаду отримала Юлія Свириденко, яка до цього була міністром економіки. Більше про Юлію Свириденко - у матеріалі РБК-Україна.
До Свириденко очільником уряду був Денис Шмигаль. Його призначили на посаду міністра оборони.
Крім того, Верховна Рада призначила й низку інших міністрів - економіки, енергетики, соціальної політики, юстиції та євроінтеграції.