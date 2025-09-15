У бюджеті-2026 закладено підвищення зарплати вчителям у два етапи

Кабінет міністрів України вирішив різко підвищити зарплати вчителям. У підсумку у 2026 році вони зростуть на 50%.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

Як уточнили в пресслужбі Мінфіну, у проєкті бюджету на освіту буде витрачено 265,4 млрд гривень (+66,5 млрд гривень), з них 183,9 млрд гривень - оплата праці в системі освіти, у т.ч. підвищення зарплат учителів на 50%.

За її словами, у проєкті державного бюджету передбачено підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами - 30% з 1 січня 2026 року та на 20% з 1 вересня 2026 року.

Зарплати вчителів

Зарплати вчителів одні з найнижчих в Україні. в Україні. Зарплата в галузі "Освіта" в Україні в липні 2025 року складала 16 тисяч гривень при середній по Україні у 26,5 тисяч гривень.

Зараз уряд виплачує надбавки вчителям по 2 тисячі гривень без підвищення зарплат.

Раніше уряд в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 рік не планував різкого підвищення зарплат вчителям.

Передбачалося лише помірне зростання середньої зарплати вчителя. Планувалося, що через три роки вона досягне 20 тисяч гривень.

Крім того, раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявляв про відсутність коштів для підвищення зарплат вчителям.