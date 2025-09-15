Уряд передбачив в бюджеті-2026 "оборонний резерв" на 200 млрд гривень

Кабінет міністрів України у проєкті державного бюджету перебачив "оборонний резерв" на 200 млрд гривень. Ці кошти уряд розподілятиме на свій розсуд.

Про це заявила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у Facebook.

Як зазначила народний депутат, найбільша стаття видатків в бюджеті це нацбезпека і оборона – 2,8 трлн грн (+6,5% до видатків цього року, які затверджені липневим оборонним бюджетом).

"Найбільша новація у сфері оборонних видатків - так званий "оборонний резерв" на 200 млрд грн. Це нова бюджетна програма Мінфіну, яку уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою", - повідомила Підласа.

За її даними 44,8 млрд гривень передбачено на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, і 37,6 млрд гривень - на виробництво дронів (вже враховані в загальну суму 2,8 трлн гривень).