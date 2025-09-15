ua en ru
Уряд передбачив в бюджеті-2026 "оборонний резерв" на 200 млрд гривень

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 20:30
Уряд передбачив в бюджеті-2026 "оборонний резерв" на 200 млрд гривень Фото: уряд створить оборонний резерв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України у проєкті державного бюджету перебачив "оборонний резерв" на 200 млрд гривень. Ці кошти уряд розподілятиме на свій розсуд.

Про це заявила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у Facebook.

Як зазначила народний депутат, найбільша стаття видатків в бюджеті це нацбезпека і оборона – 2,8 трлн грн (+6,5% до видатків цього року, які затверджені липневим оборонним бюджетом).

"Найбільша новація у сфері оборонних видатків - так званий "оборонний резерв" на 200 млрд грн. Це нова бюджетна програма Мінфіну, яку уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою", - повідомила Підласа.

За її даними 44,8 млрд гривень передбачено на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, і 37,6 млрд гривень - на виробництво дронів (вже враховані в загальну суму 2,8 трлн гривень).

Проєкт бюджету

Нагадаємо, уряд схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік.

У документі закладено видатки на 4,8 трлн гривень - це на 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році. Доходи прогнозуються на рівні 2,83 трлн гривень (+18,8% до 2025 року), дефіцит очікується до 18,4% ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2,08 трлн гривень.

Головним пріоритетом залишається сектор безпеки та оборони - на нього передбачено 2,8 трлн гривень (27,2% ВВП).

Крім того, проєктом передбачено збільшення видатків на соціальну сферу, зокрема, підвищення зарплат вчителям на 50%.

