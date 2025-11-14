Раді рекомендували звільнити Гринчук з посади міністра енергетики

Що передувало

Нагадаємо, днями Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади міністерки енергетики України. Вона фігурує в розслідуванні НАБУ щодо розкрадання в "Енергоатомі".

Окрім Гринчук, у відставку подав також міністр юстиції Герман Галущенко.

Корупційний скандал в енергетиці

Як відомо, НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення, організоване українськими чиновниками.

До корупційної схеми причетні бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

В Офісі президента відреагували на розслідування антикорупційних органів щодо схеми розкрадання у сфері енергетики та заявили, що для всіх причетних "має бути невідворотність покарання".

Вже сьогодні стало відомо, що у Кабміні проведуть кадрові зміни, які торкнуться двох міністерств - енергетики та юстиції. Остаточні рішення ухвалюватимуть після проведення аудиту держкомпаній та оцінки результатів їхньої діяльності.

Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі РНБО. Глава держави вивів з нього міністра енергетики Світлану Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка.

