Гринчук подала у відставку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", - заявила вона.

Гринчук додала, що у межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства".

"Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків - будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", - заявила вона.

Передісторія

У першій половині листопада НАБУ разом зі САП повідомили про те, що викрили масштабну корупційну схему в державній компанії "Енергоатом".

За даними слідства, підприємство фактично керувалося організованою групою, члени якої вимагали від підрядників "відкати" у розмірі 10-15% від суми контрактів. В Антикорупційному бюро повідомили, що ці гроші відмивали через офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього нардепа Андрія Деркача.

У контексті розслідування президент Володимир Зеленський наголошував, що очищення "Енергоатому" від корупційних схем є пріоритетом держави.

11 листопада наглядова рада компанії провела спеціальне засідання через скандал в енергетичній сфері. Після цього прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про рішення уряду достроково припинити повноваження членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".