ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Гринчук подала у відставку

Середа 12 листопада 2025 17:01
UA EN RU
Гринчук подала у відставку Фото: Світлана Гринчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Світлана Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", - заявила вона.

Гринчук додала, що у межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства".

"Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків - будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", - заявила вона.

Гринчук подала у відставку

Передісторія

У першій половині листопада НАБУ разом зі САП повідомили про те, що викрили масштабну корупційну схему в державній компанії "Енергоатом".

За даними слідства, підприємство фактично керувалося організованою групою, члени якої вимагали від підрядників "відкати" у розмірі 10-15% від суми контрактів. В Антикорупційному бюро повідомили, що ці гроші відмивали через офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього нардепа Андрія Деркача.

У контексті розслідування президент Володимир Зеленський наголошував, що очищення "Енергоатому" від корупційних схем є пріоритетом держави.

11 листопада наглядова рада компанії провела спеціальне засідання через скандал в енергетичній сфері. Після цього прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про рішення уряду достроково припинити повноваження членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Наступного ранку Свириденко оголосила про відсторонення Германа Галущенка від обов’язків міністра юстиції. Сам Галущенко заявив, що не тримається за посаду.

В той же день Зеленський заявив про необхідність відставок Галущенка та Гринчук на тлі енергетичного скандалу.

Детальніше про хід розслідування НАБУ можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго Відставка Кабміну
Новини
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа