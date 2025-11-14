Раде рекомендовали уволить Гринчук с должности министра энергетики

Что предшествовало

Напомним, на днях Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности министра энергетики Украины. Она фигурирует в расследовании НАБУ о хищениях в "Энергоатоме".

Кроме Гринчук, в отставку подал также министр юстиции Герман Галущенко.

Коррупционный скандал в энергетике

Как известно, НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками.

К коррупционной схеме причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и действующий министр юстиции Герман Галущенко.

В Офисе президента отреагировали на расследование антикоррупционных органов относительно схемы хищения в сфере энергетики и заявили, что для всех причастных "должна быть неотвратимость наказания".

Уже сегодня стало известно, что в Кабмине проведут кадровые изменения, которые коснутся двух министерств - энергетики и юстиции. Окончательные решения будут принимать после проведения аудита госкомпаний и оценки результатов их деятельности.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО. Глава государства вывел из него министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Как власть реагирует на скандал с "пленками Миндича" и к чему это приведет - читайте в материале РБК-Украина.