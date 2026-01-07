Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети Міноборони: які саме

У Верховній Раді в рамках оголошеного президентом України Володимиром Зеленським "великого перезавантаження" провів засідання за участю міністра оборони Дениса Шмигаля та майбутнього керівника МОУ Михайла Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

В комітеті нагадали, що чинний міністр оборони Шмигаль завершує повноваження, тоді як Федорова президент визначив кандидатом на цю посаду.

"Дотримання підходу Transition Book із залученням парламентського Комітету є важливим кроком до посилення інституційної спадковості, безперервності процесів та прозорості управління. Захід проведено відповідно до принципів демократичного цивільного контролю та парламентського нагляду за сектором безпеки і оборони", - зазначається у повідомленні.

Шмигаль поінформував присутність про основні підсумки напрацювань та окреслив головні напрямки зосередження зусиль МОУ станом на поточний момент:

максимальне посилення спроможностей Сил оборони;

збереження ефективності управління;

належне виконання завдань, що стоять перед МОУ.

Також сторони приділили увагу тому, як бачить діяльність на посаді міністра оборони Федоров - і як він планує реалізовувати свою візію, якщо Рада підтримає його кандидатуру на голосуванні.

"Комітет і надалі здійснюватиме системний парламентський контроль за безперервністю оборонної політики, дотриманням демократичних процедур та ефективністю управління у секторі безпеки і оборони України", - сказано у повідомленні.