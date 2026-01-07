ua en ru
Шмыгаль и Федоров обсудили с комитетом нацбезопасности приоритеты Минобороны: какие именно

Украина, Среда 07 января 2026 20:44
UA EN RU
Шмыгаль и Федоров обсудили с комитетом нацбезопасности приоритеты Минобороны: какие именно Фото: министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров (faсebook.com)
Автор: Антон Корж

В Верховной Раде в рамках объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским "большой перезагрузки" провел заседание с участием министра обороны Дениса Шмыгаля и будущего руководителя МОУ Михаила Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В комитете напомнили, что действующий министр обороны Шмыгаль завершает полномочия, тогда как Федорова президент определил кандидатом на эту должность.

"Соблюдение подхода Transition Book с привлечением парламентского Комитета является важным шагом к усилению институциональной преемственности, непрерывности процессов и прозрачности управления. Мероприятие проведено в соответствии с принципами демократического гражданского контроля и парламентского надзора за сектором безопасности и обороны", - отмечается в сообщении.

Шмыгаль проинформировал присутствие об основных итогах наработок и обозначил главные направления сосредоточения усилий МОУ по состоянию на текущий момент:

  • максимальное усиление возможностей Сил обороны;
  • сохранение эффективности управления;
  • надлежащее выполнение задач, стоящих перед МОУ.

Также стороны уделили внимание тому, как видит деятельность на посту министра обороны Федоров - и как он планирует реализовывать свое видение, если Рада поддержит его кандидатуру на голосовании.

"Комитет и в дальнейшем будет осуществлять системный парламентский контроль за непрерывностью оборонной политики, соблюдением демократических процедур и эффективностью управления в секторе безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала января в Украине уже состоялся ряд кадровых ротаций, некоторые из которых стали громкими. Перестановки - элемент объявленной Зеленским "большой перезагрузки", которая коснется всей системы власти, правоохранительных органов, сферы безопасности и обороны.

В частности, вместо Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины станет Михаил Федоров. При этом Шмыгалю предложили должность министра энергетики, также он станет первым вице-премьер-министром.

Известно также, что главная задача Федорова на посту главы Минобороны - сделать это министерство более современным. А действующий министр Шмыгаль изначально не давал своего согласия на "перевод" в Минэнерго. Подробнее - в статье РБК-Украина "Преемник или конкурент? Зачем Зеленский назначил Буданова главой Офиса президента".

