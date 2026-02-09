У Раді назвали терміни ухвалення відстрочки для військових 18-24 років

Верховна Рада невдовзі може ухвалити законопроєкт, що передбачає 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації для військових віком 18–24 роки, які відслужили один рік за контрактом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

Рішення можуть ухвалити вже на найближчому пленарному тижні

За словами парламентаря, документ можуть розглянути та підтримати вже під час найближчого пленарного засідання Ради.

"Я думаю, що на цьому пленарному засіданні ми цей законопроєкт ухвалимо, і молоді люди, які відслужили один рік матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані", - заявив нардеп.

Розгляд законопроєкту затримувався

Веніславський зазначив, що законопроєкт був підготовлений раніше, однак його розгляд відкладався через політичні маніпуляції та перекручування фактів. Він також наголосив, що після 11 лютого не очікується жодних різких змін або проблем щодо цього питання.

Що передувало

Раніше в мережі з’явилася інформація, що через відсутність у законодавстві норми про відстрочку військовослужбовці за контрактом "18-24" після демобілізації можуть бути повторно призвані до війська.

Зокрема, після завершення контракту такі військові автоматично набувають статусу військовозобов’язаних і тому можуть знову отримати повістку.

Також відмо, що відповідний законпроєкт, який передбачає річну відстрочку для контрактників "18-24", уже подали до парламенту, але депутати його не підтримали.

Умови контракту "18-24"

У 2025 році Міністерство оборони України запровадило контрактну програму для громадян віком від 18 до 24 років, які добровільно бажають вступити до війська. До досягнення 25 років такі особи не підлягають мобілізації.

Контракт передбачає виплату 1 млн гривень: 200 тисяч виплачуються одразу після підписання, решта - двома частинами під час проходження служби. Після завершення контракту протягом року військовослужбовець не підлягає мобілізації та може виїжджати за кордон.

У Міноборони також розглядають можливість поширення аналогічної моделі контракту на інші вікові категорії після завершення необхідних експертиз і погоджень.

Крім того, програму "Контракт 18–24" уже розширили на операторів дронів у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Вони служитимуть два роки, отримуючи до 120 тисяч гривень щомісяця, а також додаткові виплати за виконання бойових завдань.

Загальний обсяг виплат для таких військових може сягати близько 2 млн гривень на рік.