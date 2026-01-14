ua en ru
В Україні заговорили про перегляд підходів до мобілізації: заява Зеленського

Україна, Середа 14 січня 2026 16:46
В Україні заговорили про перегляд підходів до мобілізації: заява Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з новим міністром оборони Михайлом Федоровим визнав необхідність змін у мобілізаційному процесі. Мобілізація повинна гарантувати більше можливостей для ЗСУ та економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Зеленський зазначив, що новий міністр оборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися у територіальних центрах комплектування (ТЦК).

"Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, Михайло Федоров 14 січня перед призначенням на посаду міністра оборони пообіцяв провести комплексний аудит ТЦК. Окрім цього, він анонсував "глибокий аудит" Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військових.

А вже після призначення на посаду у виступі перед Верховною Радою міністр розкрив реальні масштаби проблем з мобілізацією в Україні. За його словами, у розшуку перебуває два мільйони військовозобов'язаних українців, а кількість так званих "СЗЧ" (від "Самовільне залишення військової частини") становить понад 200 тисяч осіб.

Його позиція перекликається із заявою, яку нещодавно зробив новопризначений керівник Офісу президента, ексначальник ГУР МО Кирило Буданов. Він зазначив, що корупція в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) у військах негативно впливають на обороноздатність України.

