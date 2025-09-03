ua en ru
Контракт "18-24" стане доступним для інших вікових категорій: що відомо

Середа 03 вересня 2025 12:30
Контракт "18-24" стане доступним для інших вікових категорій: що відомо Невдовзі контракт 18-24 розширять на інші вікові категорії (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Контракт "18-24" планують найближчим часом розширити на інші вікові категорії. Це відбудеться одразу після завершення відповідних експертиз на різних рівнях.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України полковника Павла Паліса в інтерв'ю "Суспільному".

Що відомо про розширення програми

"На базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. А також для, можливо, вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України. Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі", - розповів Паліса.

Додамо, що раніше Павло Паліса заявляв, що за "контрактом 18-24" до армії можуть приєднатися 800 тисяч українців, але це не закриє усі потреби ЗСУ.

Умови контракту 18-24

Цьогоріч Міністерство оборони України заявило про запуск контракту для громадян 18-24 років, які добровільно готові йти служити, оскільки до 25-річного віку вони не потрапляють під мобілізацію.

За контракт можна отримати 1 мільйон гривень - 200 тисяч одразу після підписання, а решту - двома виплатами під час служби. Міноборони запевняє, що таких добровольців-контрактників демобілізують після року служби.

У липні "Контракт 18-24" запустили для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Для них визначили термін служби два роки, а щомісячне грошове забезпечення сягає до 120 тисяч гривень, крім цього передбачені доплати за бойові завдання. Загалом за рік виплати сягатимуть близько 2 мільйонів гривень.

Після закінчення контракту людину не зможуть мобілізувати протягом року, також вона зможе у цей період виїжджати за кордон.

Додамо також, що у серпні експериментальний проект "Контракт 18-24" розширили на штатні посади, пов'язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС).

Раніше ми писали про те, коли можна завчасно розірвати контракт із ЗСУ та як це зробити.

Читайте також про види контрактів та умови служби в ЗСУ - які строки та соціальні гарантії "світять" військовим в Україні.

