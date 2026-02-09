В Раде назвали сроки принятия отсрочки для военных 18-24 лет

Верховная Рада вскоре может принять законопроект, предусматривающий 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации для военных в возрасте 18-24 года, которые отслужили один год по контракту.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире телемарафона.

Решение могут принять уже на ближайшей пленарной неделе

По словам парламентария, документ могут рассмотреть и поддержать уже во время ближайшего пленарного заседания Рады.

"Я думаю, что на этом пленарном заседании мы этот законопроект примем, и молодые люди, которые отслужили один год будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы", - заявил нардеп.

Рассмотрение законопроекта задерживалось

Вениславский отметил, что законопроект был подготовлен ранее, однако его рассмотрение откладывалось из-за политических манипуляций и искажения фактов. Он также отметил, что после 11 февраля не ожидается никаких резких изменений или проблем по этому вопросу.

Что предшествовало

Ранее в сети появилась информация, что из-за отсутствия в законодательстве нормы об отсрочке военнослужащие по контракту "18-24" после демобилизации могут быть повторно призваны в армию.

В частности, после завершения контракта такие военные автоматически приобретают статус военнообязанных и поэтому могут снова получить повестку.

Также известно, что соответствующий законпроект, который предусматривает годовую отсрочку для контрактников "18-24", уже подали в парламент, но депутаты его не поддержали.

Условия контракта "18-24"

В 2025 году Министерство обороны Украины ввело контрактную программу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которые добровольно желают вступить в армию. До достижения 25 лет такие лица не подлежат мобилизации.

Контракт предусматривает выплату 1 млн гривен: 200 тысяч выплачиваются сразу после подписания, остальные - двумя частями во время прохождения службы. После завершения контракта в течение года военнослужащий не подлежит мобилизации и может выезжать за границу.

В Минобороны также рассматривают возможность распространения аналогичной модели контракта на другие возрастные категории после завершения необходимых экспертиз и согласований.

Кроме того, программу "Контракт 18-24" уже расширили на операторов дронов в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Они будут служить два года, получая до 120 тысяч гривен ежемесячно, а также дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.

Общий объем выплат для таких военных может достигать около 2 млн гривен в год.