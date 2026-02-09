ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Раде назвали сроки принятия отсрочки для военных 18-24 лет

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 16:15
UA EN RU
В Раде назвали сроки принятия отсрочки для военных 18-24 лет Фото: Федор Вениславский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада вскоре может принять законопроект, предусматривающий 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации для военных в возрасте 18-24 года, которые отслужили один год по контракту.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире телемарафона.

Читайте также: Мобилизация в Украине: омбудсмен назвал область, на которую должны равняться все

Решение могут принять уже на ближайшей пленарной неделе

По словам парламентария, документ могут рассмотреть и поддержать уже во время ближайшего пленарного заседания Рады.

"Я думаю, что на этом пленарном заседании мы этот законопроект примем, и молодые люди, которые отслужили один год будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы", - заявил нардеп.

Рассмотрение законопроекта задерживалось

Вениславский отметил, что законопроект был подготовлен ранее, однако его рассмотрение откладывалось из-за политических манипуляций и искажения фактов. Он также отметил, что после 11 февраля не ожидается никаких резких изменений или проблем по этому вопросу.

Что предшествовало

Ранее в сети появилась информация, что из-за отсутствия в законодательстве нормы об отсрочке военнослужащие по контракту "18-24" после демобилизации могут быть повторно призваны в армию.

В частности, после завершения контракта такие военные автоматически приобретают статус военнообязанных и поэтому могут снова получить повестку.

Также известно, что соответствующий законпроект, который предусматривает годовую отсрочку для контрактников "18-24", уже подали в парламент, но депутаты его не поддержали.

Условия контракта "18-24"

В 2025 году Министерство обороны Украины ввело контрактную программу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которые добровольно желают вступить в армию. До достижения 25 лет такие лица не подлежат мобилизации.

Контракт предусматривает выплату 1 млн гривен: 200 тысяч выплачиваются сразу после подписания, остальные - двумя частями во время прохождения службы. После завершения контракта в течение года военнослужащий не подлежит мобилизации и может выезжать за границу.

В Минобороны также рассматривают возможность распространения аналогичной модели контракта на другие возрастные категории после завершения необходимых экспертиз и согласований.

Кроме того, программу "Контракт 18-24" уже расширили на операторов дронов в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Они будут служить два года, получая до 120 тысяч гривен ежемесячно, а также дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.

Общий объем выплат для таких военных может достигать около 2 млн гривен в год.

Мобилизационные вопросы в Украине

Министр обороны Михаил Федоров сообщил о значительных проблемах в сфере мобилизации. По его словам, сейчас в розыске находятся около 2 млн военнообязанных, а количество случаев самовольного оставления частей превышает 200 тысяч, что влияет на боеспособность подразделений.

Для решения ситуации министр анонсировал комплексный аудит ТЦК и проверки в Минобороны и ВСУ с целью выявления коррупции и поиска ресурсов для улучшения обеспечения военных.

Вместе с тем в Украине продолжается обсуждение новых подходов к мобилизации, в частности цифровизации воинского учета и повышения эффективности подготовки резерва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Верховная рада
Новости
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ