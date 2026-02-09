Мобілізація в Україні: омбудсмен назвав область, на яку мають рівнятися всі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Хмельниччина стала найкращим регіоном за якістю мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Лубінця на засіданні депутатської ТСК.

"Був період, коли на перше місце вийшов Тернопільський регіон в негативному ключі. Як виявилось, там був запущений пілот де діючим військовим військових частин дали можливість самим мобілізувати людей. Тобто навіть не працівникам ТЦК", - розповів Лубінець про те, яка ситуація в регіонах з точки зору порушень ТЦК.

Омбудсмен також пропонує організувати співпрацю між обласними територіальними центрами комплектування (ТЦК), щоб ділитися позитивним досвідом.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив реальні масштаби проблем із мобілізацією. Він розповів, що на сьогодні в Україні у розшуку перебувають два мільйони військовозобов'язаних українців.

Для розв'язання цих проблем Федоров анонсував комплексний аудит ТЦК та глибоку перевірку Міноборони й ЗСУ. Метою перевірок є боротьба з корупцією та знаходження ресурсів для покращення забезпечення військових.

Окрім того, у січні 2026 року в Україні стартували курси підвищення кваліфікації для представників органів виконавчої влади. Це необхідно, щоб синхронізувати роботу державних структур та армії у питаннях мобілізаційної готовності.

Згідно з даними Кабміну, кількість заброньованих від мобілізації українців за рік зросла до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше.

Також раніше РБК-Україна повідомляло про те, що змінилось у процесі мобілізації протягом 2025 року.