В Раде не знают, будут ли голоса за закрытое заседание по военному положению

Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

Парламентарии должны проголосовать за проведение закрытого заседания

Народные депутаты могут рассмотреть вопрос военного положения на открытом заседании. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", нардеп Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул, что парламентарии должны проголосовать за проведение закрытого заседания.

"Рассматривать вопрос в режиме закрытого заседания - это должно быть решение Рады. То есть Рада должна проголосовать, чтобы заседание было закрытым, если я не ошибаюсь. Но хочу напомнить, что это впервые в истории Рада рассматривает вопросы военного положения", - сообщил Гончаренко.

Отвечая на вопрос, нардеп предположил, что парламент может провести голосование за введение военного положения как на закрытом заседании, так и на открытом.

"Я не знаю, проголосует ли Рада за закрытое заседание, и будут ли на это голоса. Может быть все", - добавил он.

Напомним, в комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны не знают, что будет в указе президента Петра Порошенко о военном положении, о чем РБК-Украина сообщил секретарь комитета Иван Винник. Законопроект еще не внесен в парламент.

Ранее анонсировалось, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит проект закона об утверждении указа президента Украины о введении военного положения. Заседание состоится 26 ноября 2018 года в 14:30.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группе Военно-Морских сил Украины. В результате атаки три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. В ходе обстрела судов шесть моряков были ранены, трое из них находятся в больнице.

На заседании СНБО президент Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине.

В понедельник, 26 ноября, в 16:00 на внеочередном заседании парламента нардепы будут рассматривать это предложение.