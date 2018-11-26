У Раді не знають, чи будуть голоси за закрите засідання щодо воєнного стану

Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)

Парламентарі мають проголосувати за проведення закритого засідання

Народні депутати можуть розглянути питання воєнного стану на відкритому засіданні. Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка", нардеп Олексій Гончаренко.

Він підкреслив, що парламентарі мають проголосувати за проведення закритого засідання.

"Розглядати питання у режиму закритого засідання - це має бути рішення Ради. Тобто Рада має проголосувати, щоб засідання було закритим, якщо я не помиляюсь. Але хочу нагадати, що це вперше в історії Рада розглядає питання воєнного стану", - повідомив Гончаренко.

Відповідаючи на питання, нардеп припустив, що парламент може провести голосування за введення воєнного стану як на закритому засіданні, так і на відкритому.

"Я не знаю, чи Рада проголосує за закрите засідання, та чи будуть на це голоси. Може бути все", - додав він.

Нагадаємо, в комітеті ВР з питань національної безпеки і оборони не знають, що буде в указі президента Петра Порошенка про воєнний стан, про що РБК-Україна повідомив секретар комітету Іван Винник. Законопроект ще не внесено до парламенту.

Раніше анонсувалося, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони розгляне проект закону про затвердження указу президента України про введення воєнного стану. Засідання відбудеться 26 листопада 2018 року о 14:30.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельній групі Військово-Морських сил України. В результаті атаки три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. У ході обстрілу судів шість українських моряків були поранені, троє з них перебувають у лікарні.

На засіданні РНБО президент Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні.

У понеділок, 26 листопада, о 16:00 на позачерговому засіданні парламенту нардепи розглядатимуть цю пропозицію.