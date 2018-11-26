В комитете по нацбезопасности не знают, что будет в указе Порошенко о военном положении

Фото: Иван Винник (УНИАН)

Законопроект о введении военного положения до сих пор не внесен в Раду

В комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны не знают, что будет в указе президента Петра Порошенко о военном положении. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил секретарь комитета Иван Винник.

Так, по его словам, пока законопроект еще не внесен в парламент.

"Мы проводим комитет сегодня, на котором будем рассматривать законопроект президента об утверждении указа президента. Законопроект еще не внесен в Верховную раду, а содержания указа еще никто не знает. Что будет в указе неизвестно", - заявил Винник.

Парламентарий отметил, что заседание Верховной рады будет происходить в открытом режиме.

"Согласно закону, заседания и голосования должны быть открытыми", - добавил он.

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит проект закона об утверждении указа президента Украины о введении военного положения. Заседание состоится 26 ноября 2018 года в 14:30.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группе Военно-Морских сил Украины. В результате атаки три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. В ходе обстрела судов шесть моряков были ранены, трое из них находятся в больнице.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине.

В понедельник, 26 ноября, в 16:00 на внеочередном заседании Верховной рады депутаты будут рассматривать это предложение.