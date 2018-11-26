Парламентский комитет рассмотрит проект закона о введении военного положения

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обсуждение в комитете состоится перед заседанием Верховной рады

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит проект закона об утверждении указа президента Украины о введении военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте комитета.

Согласно сообщению, заседание состоится 26 ноября 2018 года в 14:30 в комн. № 1224 по ул. Садовой, 3А.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела судов шесть моряков были ранены, трое из них находятся в больнице.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине. В понедельник, 26 ноября, в 16:00 на внеочередном заседании Верховной рады депутаты будут рассматривать это предложение.