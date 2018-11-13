В Раде создадут рабочую группу для выяснения ситуации с доставкой пенсий "Укрпочтой"

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Гендиректор "Укрпочты" заявил, что под угрозой закрытия оказались почти 7000 почтовых отделений.

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения принял решение создать рабочую группу для выяснения ситуации с выплатой и доставкой пенсий через отделения ПАО "Укрпочта". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, комитет на своем заседании обсудил ситуацию с выплатой и доставкой пенсий ПАО "Укрпочта". Заслушивание и обсуждение вопроса состоялось в связи с распространением в СМИ заявлений руководства "Укрпочты" о намерениях прекратить доставку пенсий.

В частности, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем выступлении перед собравшимися сообщил, что ПАО сегодня - это 11 тыс. отделений, 73 тыс. сотрудников, обеспечивающих более 40% общего объема пенсионных выплат. Однако, он подчеркнул, что в связи с необходимостью обеспечения зарплаты рядовых работников на уровне не ниже размера минимальной заработной платы, увеличения расходов на топливо, аренду, отопление, коммунальные услуги и т.д., под угрозой закрытия оказались почти 7 тысяч почтовых отделений.

"По итогам обсуждения комитет принял решение создать рабочую группу по выяснению ситуации с выплатой и доставкой пенсий через отделения ПАО "Укрпочта" и подготовке предложений по урегулированию данного вопроса", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября Смелянский заявил, что ПАО "Укрпочта" намерена прекратить доставку пенсий с января 2019 года по старым тарифам. "Не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года доставка пенсий "Укрпочтой" будет прекращена. А значит, более 4,5 миллионов человек уже с января 2019 года могут не получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки", - объяснял он.

Напомним, 7 ноября Кабинет министров поручил Государственной аудиторской службе в течение 10 дней проверить тарифы "Укрпочты" на доставку пенсий.