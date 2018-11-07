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Кабмин поручил проверить тарифы "Укрпочты" на доставку пенсий

Новости » Общество    07.11.2018 - 12:55
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После анализа тарифов Кабмин примет решение, которое позволит продолжить доставку пенсий

Кабинет министров  на заседании 7 ноября поручил Государственной аудиторской службе в течение 10 дней проверить тарифы "Укрпочты" на доставку пенсий. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, Госаудитслужбе вместе с Минэкономразвития, Минфином, Мининфраструктуры, Минсоцполитики и Пенсионным фондом поручено проанализировать размер тарифов и их составляющих на оплату услуг, связанных с доставкой пенсий и денежной помощи. Также по результатам анализа поручено внести предложения для того, чтобы "Укрпочта" продолжила оказывать услуге по доставке пенсий населению.

 

Фото: протокольное решение

Напомним, в октябре генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что почта с 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии. По его словам, каждое отделение ежемесячно терпит убытки почти в 3 тыс. гривен в том числе из-за доставки пенсий.

В ответ на это заявление премьер-министр Владимир Гройсман предложил руководству "Укрпочты" уволиться в случае прекращения доставки пенсий.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкрпочтапенсии
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