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У Раді створять робочу групу для з’ясування ситуації із доставкою пенсій "Укрпоштою"

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 18:10
У Раді створять робочу групу для з’ясування ситуації із доставкою пенсій "Укрпоштою"
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Гендиректор "Укрпошти" заявив, що під загрозою закриття опинилися майже 7 тисяч поштових відділень.

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення ухвалив рішення створити робочу групу для з’ясування ситуації із виплатою та доставкою пенсій через відділення ПАТ "Укрпошта". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, комітет на своєму засіданні обговорив ситуацію із виплатою і доставкою пенсій ПАТ "Укрпошта". Заслуховування та обговорення питання відбулося у зв’язку із поширенням у ЗМІ заяв керівництва "Укрпошти" про наміри припинити доставку пенсій.

Зокрема, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму виступі перед присутніми поінформував, що ПАТ сьогодні - це 11 тис. відділень, 73 тис. співробітників, які забезпечують понад 40% загального обсягу пенсійних виплат. Однак, він підкреслив, що у зв’язку із необхідністю забезпечення зарплати рядових працівників на рівні, не нижчому розміру мінімальної заробітної плати, збільшення витрат на паливо, оренду, опалення, комунальні послуги тощо, під загрозою закриття опинилися майже 7 тисяч поштових відділень.

"За підсумками обговорення комітет ухвалив рішення створити робочу групу щодо з’ясування ситуації із виплатою та доставкою пенсій через відділення ПАТ "Укрпошта" та підготовки пропозицій щодо врегулювання порушеного питання", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці вересня Смілянський заявив, що ПАТ "Укрпошта" має намір припинити доставку пенсій з січня 2019 року по старим тарифам. "Не буде прийнятий новий тариф на доставку пенсій до 1 листопада 2018 року, з 1 січня 2019 року доставка пенсій "Укрпоштою" буде припинена. А значить, більше 4,5 мільйонів осіб вже з січня 2019 року можуть не отримати свою пенсію, так як Пенсійний фонд відмовляється оплатити хоча б собівартість її доставки", - пояснював він.

Нагадаємо, 7 листопада Кабінет міністрів доручив Державній аудиторської службі протягом 10 днів перевірити тарифи "Укрпошти" на доставку пенсій.

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