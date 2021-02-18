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Раде не рекомендуют обращаться к Кабмину по поводу временной защиты белорусов

Автор: Юлия Струк

Верховной раде не рекомендуют обращаться к Кабинету министров и Государственной миграционной службы по поводу временной защиты белорусов. ВР предлагают отклонить соответствующий проект постановления №4143.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Участники заседания приняли решение рекомендовать отклонить проект постановления об обращении к Кабинету министров и Государственной миграционной службе Украины о предоставлении временной защиты гражданам республики Беларусь, которые массово вынуждены искать защиты в Украине в результате политических преследований в республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность намерениями России "поглотить" Беларусь, как независимое государство.

Как писало РБК-Украина, ранее представитель Европейской комиссии Петер Стано осудил действия белорусских силовиков, которые проводят массовые обыски у журналистов и правозащитников. Он отметил, что таким образом белорусские власти нарушают свободу и закон.

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