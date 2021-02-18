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Раді не рекомендують звертатися до Кабміну щодо тимчасового захисту білорусів

Автор: Юлія Струк

Верховній раді не рекомендують звертатися до Кабінету міністрів та Державної міграційної служби щодо тимчасового захисту білорусів. ВР пропонують відхилити відповідний проект постанови №4143.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Учасники засідання ухвалили рішення рекомендувати відхилити проект постанови про звернення до Кабінету міністрів та Державної міграційної служби України щодо надання тимчасового захисту громадянам республіки Білорусь, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок політичних переслідувань в республіці Білорусь", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа висловив стурбованість намірами Росії "поглинути" Білорусь, як незалежну державу.

Як писало РБК-Україна, раніше речник Європейської комісії Петер Стано засудив дії білоруських силовиків, які проводять масові обшуки у журналістів і правозахисників. Він зазначив, що таким чином білоруська влада порушує свободу і закон.

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