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ЕС осудил массовые обыски у журналистов и правозащитников в Беларуси

Новина українською → Брюссель, Вторник 16 февраля 2021 17:15
ЕС осудил массовые обыски у журналистов и правозащитников в Беларуси Фото: Петер Стано (скрин видео EU Debates)
Автор: Андрей Козловский

Представитель Европейской комиссии Петер Стано осудил действия белорусских силовиков, которые проводят массовые обыски у журналистов и правозащитников. Он отметил, что таким образом беларусская власть нарушает свободу и закон.

Об этом Петер Стано сообщил на своей странице в Twitter.

"Беларусь: эскалация запугивания и нападений на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы, с домашними обысками, нарушающими свободы и верховенство закона. Это недопустимо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет", - написал Стано.

Напомним, сегодня в Беларуси силовики проводят обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП. Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, это нужно для того, чтобы установить обстоятельства финансирования протестной деятельности.

В настоящее время известно о двух задержанных после обысков.

Также ранее сообщалось, что Украина в "день солидарности с Беларусью" выразила поддержку белорусскому народу.

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