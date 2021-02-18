Президент Литвы: меня беспокоят планы России "проглотить" Беларусь

Об этом он сказал в интервью DW.com .

"Меня беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство", - сказал он, комментируя заявление Александра Лукашенко о референдуме по конституции в следующем году.

По мнению политика, таким образом Лукашенко хочет выиграть время и организовать управляемую передачу власти.

"Но я очень сомневаюсь, что это приведет к свободным выборам в Беларуси. Неважно, кто будет там следующим лидером. Главное, чтобы это было решение народа. Может быть, этот лидер будет развивать отношения с Россией, может быть, с Евросоюзом, это не имеет значения. Самое главное - это свобода воли и волеизъявления белорусского народа. Я думаю, что люди в XXI веке заслуживают права выбирать, кого они хотят", - сказал Науседа.

Он отметил, что с начала беларусского кризиса в ЕС представили план его мирного разрешения, состоящий из трех ключевых элементов: освободить всех задержанных, прекратить преследование людей, наладить диалог с гражданским обществом.

"Но режим Лукашенко не был готов принять эти условия. Вместо этого он начал диалог с Россией. И конечно, в таких условиях возможности для разрешения кризиса крайне ограничены", - добавил лидер Литвы.

Он допустил возможность введения новых санкций и напомнил, что некоторые из них уже введены на национальном уровне и на уровне Европейского Союза. "Мы также ввели дополнительные санкции вместе с нашими соседями, Латвией и Эстонией", - подчеркнул он.