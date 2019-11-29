В Раде доработают законопроект о выплате пенсий в ОРДЛО

Комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов создаст рабочую группу по доработке законопроекта №2083-д о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель комитета, нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

По ее словам, необходимо доработать собственно механизм получения этих пенсий.

"Этот законопроект, во-первых, необходим. Он защищает наших граждан независимо от того, где они находятся. С другой стороны, он очень сенсативный. Есть много опасений относительно того, как эту пенсию будут получать, каков будет механизм. Поэтому этот механизм нужно доработать", - сообщила Третьякова.

Также члены комитета решили перенести рассмотрение проекта на следующее заседание.

"Мы удовлетворены тем, что эта дискуссия начата. Но сказать, что этот механизм доработан -пока что не могу. Поэтому мы и определились создать рабочую группу, которую возглавит Михаил Цымбалюк. Соответственно мы наш законопроект, который мы делали как альтернативный законопроекту Королевской ... мы продвигаемся к тому, чтобы механизм стал более совершенным", - пояснила парламентарий.

Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий.

Кроме того, ранее в Раде предлагали платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца.

Как писало РБК-Украина, в октябре министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что Украина на сегодняшний день не может выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе. Она подчеркивала, что оккупационная власть не даст украинской стороне проводить законную деятельность на этой территории.