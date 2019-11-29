У Раді доопрацюють законопроект про виплату пенсій в ОРДЛО

Комітет Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів створить робочу групу з доопрацювання законопроекту №2083-д про виплату пенсій жителям ОРДЛО. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова комітету, нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

За її словами, необхідно доопрацювати власне механізм отримання цих пенсій.

"Цей законопроект, по-перше, конче потрібний. Він захищає наших громадян незалежно від того, де вони знаходяться. З іншого боку, він дуже сенсативний. Є багато побоювань щодо того, як цю пенсію будуть отримувати, який буде механізм. Тому цей механізм потрібно доопрацювати", - повідомила Третьякова.

Також члени комітету вирішили перенести розгляд проекту на наступне засідання.

"Ми задоволені тим, що ця дискусія розпочата. Але сказати, що цей механізм доопрацьований -поки що не можу. Тому ми і визначились створити робочу групу, яку очолить Михайло Цимбалюк. Відповідно ми наш законопроект, який ми робили як альтернативний до законопроекту Королевської… ми просуваємося до того, щоб механізм став більш досконалим", - пояснила парламентар.

Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували законопроект 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій.

Крім того, раніше у Раді пропонували платити пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від наявності статусу переселенця.

Як писало РБК-Україна, в жовтні міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявила, що Україна на сьогоднішній день не може виплачувати пенсії на окупованому Донбасі. Вона підкреслювала, що окупаційна влада не дасть українській стороні проводити законну діяльність на цій території.