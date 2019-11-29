Комитет Рады рассмотрит законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание комитета состоится в пятницу

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в пятницу, 29 ноября, рассмотрит законопроект №2083-д о выплатах пенсий жителям оккупированного Донбасса. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета.

В частности, комитет рассмотрит включение этого проекта в повестку дня сессии.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: о предварительном рассмотрении законопроектов (о включении в повестку дня второй сессии)... проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о реализации права на пенсию (рег. №2083 доработанный, н.д. Третьякова Г. М., Цимбалюк Н.Н., Королевская Н.Ю. и другие)", - указано в повестке дня.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде предлагали платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца.

Отметим, в октябре министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что Украина на сегодняшний день не может выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе. По ее словам, оккупационная власть не даст украинской стороне проводить законную деятельность на этой территории.