В Раде предлагают платить пенсии жителям ОРДЛО независимо от статуса переселенца

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Такую инициативу предлагает комитет ВР по вопросам соцполитики

Члены комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагают выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий независимо от наличия статуса внутренне перемещенного лица. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета вместе с представителями гражданского общества обсудили законодательные инициативы по восстановлению права на получение пенсий отдельным категориям граждан в ходе рабочей встречи 11 октября.

"Участники рабочей встречи при обсуждении обращали внимание на необходимость внесения изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и предлагали выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий, независимо от наличия статуса внутренне перемещенного лица", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители общественных организаций считают целесообразным упростить порядок получения пенсий для таких лиц, отменив норму о прекращении пенсионных выплат в случае отсутствия внутренне перемещенного лица более 60 дней по месту жительства. Это позволило бы уменьшить нагрузку на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда, так как 60% людей, которые их пересекают, являются пенсионерами.

"Подытоживая проведенное обсуждение, стороны согласились с необходимостью упрощения процедуры доказательства права на выплату пенсий и законодательного урегулирования особого порядка получения пенсий для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц", - сообщили в ВР.

Напомним, летом тогдашний министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил о невозможности выплаты пенсий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей к возвращению территорий под контроль Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский предлагает срок в один год, в который пенсионеры с ОРДЛО смогут выехать с оккупированной территории для получения украинской пенсии. Глава государства подчеркивал, что сейчас срок составляет 60 дней.

Добавим также, в середине июня правозащитная организация Human Rights Watch призвала Украину упростить процедуру выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса.