Рада ухвалила законопроєкт про санкції проти "тіньового флоту" РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка на картку законопроєкту .

Як повідомив Гончаренко, за ухвалення законопроєкту проголосував 291 депутат.

Згідно з законопроєктом, окрім "тіньового флоту", санкції можна буде накладати на судна і повітряні судна, які транспортують зброю та військових. Фіксувати це буде СБУ. Далі ці дані будуть вносити у Державний реєстр санкцій.

Як зазначають автори, чинне законодавство України дозволяє накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не дає можливості санкціонувати судна і повітряні судна.

Санкції та арешти російських суден та повітряних суден дозволить посилити безпеку України та обмежити можливості кремля підтримувати військові дії через збагачення на "тіньових" перевезеннях.

Законопроєкт передбачає, що підставою для застосування санкцій також є встановлення факту використання суден у діяльності, що створює реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.