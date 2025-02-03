У ГУР розповіли, як працює тіньовий флот РФ і скільки танкерів він налічує

Тіньовий флот РФ - це тисяча старих танкерів, які возять російську нафту не за уставленою стелею цін і не страхуються західними компаніями. Вони коштували Москві близько 10 млрд доларів.

"На теперішній час російський тіньовий флот налічує до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 млн тонн), які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. У 2023 році їх було близько 600 одиниць", - заявили в ГУР.

За даними ГУР, р початку запровадження ліміту цін на російську нафту в грудні 2022 року Москва витратила на придбання танкерів тіньового флоту понад 10 мільярдів доларів.

"Ці судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морським шляхом", - кажуть у воєнній розвідці.

Країни реєстрації

За даними ГУР, найбільше танкерів тіньового флоту зареєстровано під прапорами Панами, Габону, Островів Кука, Ліберії, Маршаллових островів тощо.

Власники зареєстровані в КНР, Індії, Маршаллових островах, Сейшельських островах, ОАЕ, Греції та ще в низці інших країн. Керуючі компанії знаходяться в тому числі в ОАЕ, Греції, КНР, Туреччині і на Сейшельських островах.

Ці судна часто змінюють реєстрацію та назву, аби їх було складно ідентифікувати. Вони перезавантажують нафту на інші танкери в офшорній зоні, намагаються приховати свої маршрути і вимикають автоматизовану ідентифікаційну систему (AIS) на окремих ділянках свого шляху. Щоб не дати встановити російське походження нафти, у танкерах також змішують її з іншими сортами.

Попит на російську нафту

На таку нафту є не лише пропозиція, а й попит. Як зазначили в ГУР, є країни, що зацікавлені в імпорті російської нафти для її переробки та експорту як готових нафтопродуктів на зовнішні ринки. Це, наприклад, Китай, Індія та Туреччина. А продаж нафтопродуктів, що виготовлені з російської нафти, під заборону не потрапляє.

На початку січня США ще за президентства Джо Байдена ввела нові санкції проти тіньового флоту РФ, зокрема проти 183 танкерів, які возять російську нафту, "Газпромнефти" і низки страхових компаній, що їх обслуговує. З огляду на те, що після приходу в Білий дім Трамп ці санкції не скасував, є підстави вважати, що цей пакет заходів був скоординований між командами екс- та нинішнього президента.

За оцінками CSIS та Bloomberg, з 3,5 млн барелей, які РФ транспортувала в 2024 році на день, 1,5 млн припадали на підсанкційні танкери. Основні покупці - Індія та Китай - перестали приймати судна, що потрапили під обмеження, побоюючись вторинних санкцій.

Санкції проти Москви

В результаті введених санкцій у короткостроковій перспективі експорт російської нафти має знизитись на 15%, зазначили в ГУР. Крім того, Москві доведеться збільшувати дисконт на свою нафту для її покупців і переглянути планові показники з видобутку у бік зниження.

Однак у цьому напрямку є ще над чим працювати, оскільки американські санкції зачепили тільки частину з усього тіньового флоту РФ. Щоб перекрити Кремлю цю схему, кажуть у ГУР, необхідно знайти механізм, як відстежувати реальний маршрут тіньових суден, ввести секторальні санкції та блокування активів для компаній, що експлуатують ці танкери і заборонити заходити їм у порти, територіальні води та міжнародні протоки.