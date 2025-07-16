Рада приняла законопроект о санкциях против "теневого флота" РФ

Верховная Рада страны приняла в целом законопроект о применении санкций против судов "теневого флота" России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко на карточку законопроекта .

Как сообщил Гончаренко, за принятие законопроекта проголосовал 291 депутат.

Согласно законопроекту, кроме "теневого флота", санкции можно будет накладывать на суда и воздушные суда, которые транспортируют оружие и военных. Фиксировать это будет СБУ. Далее эти данные будут вносить в Государственный реестр санкций.

Как отмечают авторы, действующее законодательство Украины позволяет наложить санкции на юридических и физических лиц, но не дает возможности санкционировать суда и воздушные суда.

Санкции и аресты российских судов и воздушных судов позволит усилить безопасность Украины и ограничить возможности кремля поддерживать военные действия через обогащение на "теневых" перевозках.

Законопроект предусматривает, что основанием для применения санкций также является установление факта использования судов в деятельности, создающей реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.