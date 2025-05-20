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ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, під ударом "тіньовий флот" агресора

Вівторок 20 травня 2025 12:55
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ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, під ударом "тіньовий флот" агресора Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Владислава Ткаченко

Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас у соцмережі Х, повідомляє РБК-Україна.

Нові обмеження покликані посилити тиск на Москву, зокрема у сфері морських перевезень, які допомагають обходити вже існуючі санкції.

Окрім цього, пакет включає заходи проти гібридних загроз та порушень прав людини.

"Чим довше Росія веде цю війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", - наголосила Каллас.

Водночас у ЄС вже розробляють наступні санкційні пакети, які мають посилити міжнародний тиск на Росію та ізолювати її економіку й політику.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, минулий санкційний пакет проти Росії через військову агресію проти України ЄС ухвалив у лютому. Це був 16-й пакет обмежень. Після цього тривали дискусії стосовно нового пакета санкцій.

Європейські партнери України оголошували про готовність посилили обмеження проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню. В ЄС заявляли, що розглядають можливість запровадження подальших санкцій.

14 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти РФ.

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