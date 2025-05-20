ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, під ударом "тіньовий флот" агресора

Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас у соцмережі Х, повідомляє РБК-Україна .

Водночас у ЄС вже розробляють наступні санкційні пакети, які мають посилити міжнародний тиск на Росію та ізолювати її економіку й політику.

"Чим довше Росія веде цю війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", - наголосила Каллас.

Окрім цього, пакет включає заходи проти гібридних загроз та порушень прав людини.

Нові обмеження покликані посилити тиск на Москву, зокрема у сфері морських перевезень, які допомагають обходити вже існуючі санкції.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, минулий санкційний пакет проти Росії через військову агресію проти України ЄС ухвалив у лютому. Це був 16-й пакет обмежень. Після цього тривали дискусії стосовно нового пакета санкцій.

Європейські партнери України оголошували про готовність посилили обмеження проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню. В ЄС заявляли, що розглядають можливість запровадження подальших санкцій.

14 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти РФ.

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