Британія ввела нові санкції проти РФ: у фокусі тіньовий флот та Міноборони

Уряд Великої Британії ввів новий пакет санкцій проти Росії. Повідомляється, що економічні обмеження стосуються тіньового флоту та організацій, які сприяють агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Раніше Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 2300 осіб з моменту вторгнення до України у 2022 році.

У прес-службі уряду зазначають, що санкції спрямовані проти осіб та підприємств, які беруть участь чи брали участь у дестабілізації, підриві чи створенні загрози територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України. Вони також завдають економічного удару по тим, хто отримує вигоду від російського уряду або підтримує його.

Зазначається, що санкції введені проти 10 нових організацій та 20 нових судів тіньового флоту.

Нові санкції проти Росії

Керівництво Євросоюзу, Британії та ряд інших європейських країн планують заборонити компаніям співпрацювати з двома китайськими банками, які допомагали Росії обходити діючі торговельні санкції.

Ці обмеження можуть увійти до проєкту 18-го пакету санкцій ЄС, що спрямований посилити тиск на Москву з метою досягнення швидкого припинення вогню та початку переговорів про мир. Очікується, що Єврокомісія представить новий пакет санкцій до кінця червня, а узгодження серед усіх держав-членів планується отримати до саміту в Брюсселі 26 червня.

Водночас, за інформацією деяких ЗМІ, 18-й пакет санкцій вважають одним із найжорсткіших з початку повномасштабної війни, тому його затвердження може викликати складнощі.

Також відомо, що на початку квітня сенатори з Республіканської та Демократичної партій запропонували законопроєкт із запровадженням суворих санкцій проти Росії у відповідь на відмову від довгострокового миру з Україною.

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