Рада ухвалила ключові рішення для траншу ЄС: скільки грошей отримає Україна

Верховна Рада ухвалила ключові закони, необхідні для макрофінансової стабільності України, євроінтеграції та виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Які закони ухвалили

За словами Свириденко, Верховна Рада підтримала два ключові законопроєкти, необхідні для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility:

№14005 - про цифровізацію виконавчого провадження (ухвалений в цілому);

№12087-д - щодо інтеграції України до енергоринку ЄС (ухвалений в цілому).

Ці два рішення дозволять Україні отримати від Європейського Союзу 875 млн євро.

Ще один закон - для додаткових €440 млн

Також парламент ухвалив за основу законопроєкт №14412 про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування. Після остаточного прийняття він дозволить залучити ще 440 млн євро.

Євроінтеграція та співпраця з МВФ

Окремо прем’єр подякувала за підтримку євроінтеграційного законопроєкту №12221, який дасть змогу розпочати переговори про укладення Угоди ACAA (промисловий безвіз). Крім того, ухвалено законопроєкт №15110 про військовий збір, необхідний для продовження програми Міжнародного валютного фонду.

"Верховна Рада і Уряд працюють як одна команда в інтересах держави", - наголосила Свириденко.