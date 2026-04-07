Рада ухвалила ключові рішення для траншу ЄС: скільки грошей отримає Україна
Верховна Рада ухвалила ключові закони, необхідні для макрофінансової стабільності України, євроінтеграції та виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
Які закони ухвалили
За словами Свириденко, Верховна Рада підтримала два ключові законопроєкти, необхідні для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility:
№14005 - про цифровізацію виконавчого провадження (ухвалений в цілому);
№12087-д - щодо інтеграції України до енергоринку ЄС (ухвалений в цілому).
Ці два рішення дозволять Україні отримати від Європейського Союзу 875 млн євро.
Ще один закон - для додаткових €440 млн
Також парламент ухвалив за основу законопроєкт №14412 про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування. Після остаточного прийняття він дозволить залучити ще 440 млн євро.
Євроінтеграція та співпраця з МВФ
Окремо прем’єр подякувала за підтримку євроінтеграційного законопроєкту №12221, який дасть змогу розпочати переговори про укладення Угоди ACAA (промисловий безвіз). Крім того, ухвалено законопроєкт №15110 про військовий збір, необхідний для продовження програми Міжнародного валютного фонду.
"Верховна Рада і Уряд працюють як одна команда в інтересах держави", - наголосила Свириденко.
Також Рада проголосувала за основу законопроєкт №12221 про "промисловий безвіз" (ACAA), який викликав дискусії щодо збереження національного контролю за сертифікацією товарів.
Паралельно тривають переговори з Єврокомісією щодо екологічного мита СВАМ, яке вже тисне на український експорт металургійної продукції.