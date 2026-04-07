Центральну та місцеву владу в Україні "розділять": який важливий закон підтримала Рада

15:50 07.04.2026 Вт
3 хв
Повноваження влади планують переглянути - реформа децентралізації триває
aimg Ірина Костенко
Реформа децентралізації триває вже не один рік (фото ілюстративне: Getty Images)

Верховна Рада зробила важливий крок до чіткого розподілу обов'язків між центром та громадами. Це - черговий "маяк" для Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк.

Яке рішення схвалила Верховна Рада

Народний депутат розповіла, що 7 квітня 2026 року Верховна Рада підтримала черговий "маяк" Ukraine Facility - закон про чіткий розподіл між різними рівнями влади.

Йдеться про прийняття за основу урядового законопроєкту №14412 про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування.

Шуляк зазначила, що робота над документом "велася в широкому форматі в рамках діяльності відповідної робочої групи".

Центральну та місцеву владу в Україні &quot;розділять&quot;: який важливий закон підтримала РадаФрагмент картки законопроєкту (скриншот: itd.rada.gov.ua/billinfo)

Очільниця профільного комітету ВРУ повідомила також, що цей документ - важливий індикатор виконання Плану України, схваленого з метою реалізації інструменту (програми фінансової підтримки) ЄС Ukraine Facility:

  • заходів, передбачених Дорожньою картою з питань реформи державного управління;
  • рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року.

Навіщо потрібне розмежування між рівнями влади

Для продовження реформи децентралізації (яка може вважатися однією з найбільш успішних в Україні) надважливо, за словами Шуляк, вирішити саме питання прозорого та ефективного розмежування повноважень:

  • органів місцевого самоврядування;
  • державних органів влади.

Шуляк додала, що неузгодженість у цьому питанні часто гальмує розвиток громад і, безпосередньо, їхнє відновлення.

"Реформа децентралізації триває вже не один рік. Громади отримали багато можливостей. Водночас накопичився комплекс системних викликів", - визнала вона.

Нардеп пояснила, що "права і обов'язки, ресурси і повноваження, місцева демократія і баланс між рівнями влади, принцип субсидіарності і реальна спроможність громад - усе це ще не повністю оформлено як якісна законодавча рамка".

Крім того, створення й ухвалення законодавства щодо цього є частиною євроінтеграційних зобов'язань України (зокрема, умов виконання програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує до 2027 року 50 млрд євро від ЄС).

"Європейська інтеграція підвищила вимоги до якості рішень і до узгодженості всієї системи. Тож наш Комітет спільно з урядом та міжнародними партнерами продовжує працювати над подоланням цих викликів", - констатувала Шуляк.

Що саме пропонує змінити законопроєкт

Вищезазначений законопроєкт спрямований на визначення правових засад розмежування та розподілу повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів, а також органів виконавчої влади - на основі принципів субсидіарності та децентралізації.

Положення документа пропонують, зокрема, визначити:

  • основні принципи розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування;
  • рівні публічного врядування (державний, регіональний та місцевий) і суб'єктів, між якими здійснюється розподіл повноважень;
  • критерії віднесення повноважень до відповідного рівня влади;
  • порядок делегування державних повноважень органам місцевого самоврядування;
  • механізми координації та взаємодії між різними рівнями влади;
  • вимоги до фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення виконання повноважень.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Україна отримала понад 2 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility.

Згодом ми розповідали, що програму Ukraine Facility буде переформатовано.

Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
