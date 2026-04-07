Не вистачило одного голосу. Рада не проголосувала за "податок на OLX" - що далі
Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроєкт №15111 про оподаткування доходів на цифрових платформах - не вистачило одного голосу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ярослава Железняка.
Чому не проголосували
За словами народного депутата Ярослава Железняка, документ мав бути винесений на голосування за основу та в цілому, але для включення до порядку денного не вистачило одного голосу. Голосування перенесли на середу, 8 квітня.
Фото: результати голосування нардепів за законопроєкт №15111 (Ярослав Железняк)
Що передбачав законопроєкт
Документ мав запровадити в Україні міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, відповідно до стандартів ОЕСР та Директиви ЄС DAC7.
Це стосувалося б, зокрема, доходів від реклами на YouTube, монетизації TikTok, заробітку водіїв Bolt, Uber, DiDi та інших платформ.
Які зміни пропонували
Після суттєвого доопрацювання документ передбачав спрощення для користувачів:
-
самозайняті особи зможуть оподатковувати доходи на загальних підставах як фізичні особи;
-
скасовувалася вимога відкривати спеціальні рахунки та розкривати банківську таємницю;
-
замість подання декларації при перевищенні ліміту запроваджувався механізм податкового повідомлення-рішення від ДПС.
Коли планували запустити нові правила
Запуск нових правил очікувався не раніше 1 січня 2027 року і лише після приєднання України до міжнародного обміну даними. Фактичне оподаткування могло розпочатися у 2028 році за результатами звітності за 2027-й.
Нагадаємо, законопроєкт №15111 про оподаткування цифрових платформ (так званий "податок на OLX") був частиною ширшого податкового пакета, який Мінфін оприлюднив ще 20 березня.
Документ передбачав зміни для ФОПів, оподаткування міжнародних посилок та збір інформації про доходи на платформах на кшталт OLX, Bolt, YouTube.
Раніше бізнес-асоціації закликали Верховну Раду ухвалити закон про оподаткування посилок до 150 євро, аби зупинити багатомільярдні втрати бюджету. У Мінекономіки наголошували на необхідності рівних правил для всіх підприємців.