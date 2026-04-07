ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рада приняла ключевые решения для транша ЕС: сколько денег получит Украина

20:17 07.04.2026 Вт
2 мин
Парламент поддержал цифровизацию исполнительного производства и интеграцию в энергорынок ЕС
aimg Екатерина Коваль
Фото: заседание Верховной Рады (Getty Images)

Верховная Рада приняла ключевые законы, необходимые для макрофинансовой стабильности Украины, евроинтеграции и выполнения обязательств перед международными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Юлии Свириденко.

Читайте также: Не хватило одного голоса. Рада не проголосовала за "налог на OLX" - что дальше

Какие законы приняли

По словам Свириденко, Верховная Рада поддержала два ключевых законопроекта, необходимые для получения финансирования по программе Ukraine Facility:

  • №14005 - о цифровизации исполнительного производства (принят в целом);

  • №12087-д - об интеграции Украины в энергорынок ЕС (принят в целом).

Эти два решения позволят Украине получить от Европейского Союза 875 млн евро.

Еще один закон - для дополнительных €440 млн.

Также парламент принял за основу законопроект №14412 об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления. После окончательного принятия он позволит привлечь еще 440 млн евро.

Евроинтеграция и сотрудничество с МВФ

Отдельно премьер поблагодарила за поддержку евроинтеграционного законопроекта №12221, который позволит начать переговоры о заключении Соглашения ACAA (промышленный безвиз). Кроме того, принят законопроект №15110 о военном сборе, необходимый для продолжения программы Международного валютного фонда.

"Верховная Рада и Правительство работают как одна команда в интересах государства", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, сегодня, 7 апреля, Верховная Рада рассматривала сразу несколько важных евроинтеграционных законопроектов.

В частности, парламент поддержал закон о разграничении полномочий между центральной и местной властью (№14412) - это один из структурных маяков для получения средств по программе Ukraine Facility.

Также Рада проголосовала за основу законопроект №12221 о "промышленном безвизе" (ACAA), который вызвал дискуссии о сохранении национального контроля за сертификацией товаров.

Параллельно продолжаются переговоры с Еврокомиссией по экологической пошлине СВАМ, которая уже давит на украинский экспорт металлургической продукции.

Больше по теме:
Евросоюз Юлия Свириденко Транш Верховная рада
Новости
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатов специальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света