Головна » Новини » Політика

Рада ухвалила бюджет-2026, а на нафтопроводі "Дружба" прогримів вибух: новини за 3 грудня

Україна, Четвер 04 грудня 2025 06:30
Рада ухвалила бюджет-2026, а на нафтопроводі "Дружба" прогримів вибух: новини за 3 грудня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада ухвалила в другому читанні державний бюджет України на 2026 рік. Тим часом на нафтопроводі "Дружба" прогримів вибух.

Більш детально про те, що сталося в середу, 3 грудня, - в матеріалі РБК-Україна.

Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримала більшість народних депутатів.

"За" віддали голоси 257 нардепів, 37 - проти, 24 - утрималися, не голосували 27 парламентаріїв.

У Росії знову підірвали нафтопровід "Дружба", - джерела

У РФ у ніч 1 грудня стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта продовжує постачатися в деякі країни Європи.

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, атаку на нафтопровід було здійснено недалеко від населеного пункту Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липецьк.

Топдетектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти

Суд звільнив з-під арешту детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у нелегальному бізнесі з Росією.

За даними співрозмовників РБК-Україна, апеляційний суд повністю скасував запобіжний захід для Магамедрасулова.

Українську делегацію запросили до США після зустрічі Віткоффа і Путіна, - Сибіга

Українську переговорну групу запросили відвідати США після того, як спецпредставник американського лідера Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, керівник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умеров уже зателефонував Віткоффу.

На програму PURL виділили ще 1 млрд доларів: Україну посилять ракетами для Patriot

П'ять країн виділили 1 млрд доларів на купівлю зброї для України в рамках програми PURL. Українські захисники, зокрема, отримають ракети для систем Patriot, розповів глава МЗС України Андрій Сибіга.

Гроші погодилися виділити Польща, Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Канада.

