У Росії знову підірвали нафтопровід "Дружба", - джерела
У РФ у ніч 1 грудня стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта продовжує постачатися в деякі країни Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як повідомляють джерела у Головному управлінні розвідки, атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Ліпєцк.
За словами джерела в ГУР МО, для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.
Місцеві користувачі соціальних мереж не могли не помітити вибух. Зокрема свідки зазначили, що в районі Казинських Висілок було чутно гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами.
Удари по "Дружбі"
Нагадаємо, українські захисники за останній час уже кілька разів атакували інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" на території Росії. Унаслідок таких ударів постачання російської нафти в Угорщину та Словаччину призупинялося.
На цьому тлі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто почав погрожувати, що якщо удари продовжаться, Угорщина припинить експорт електроенергії в Україну.
Також 28 серпня угорська влада оголосила, що командувачу Силами безпілотних систем Роберту "Мадяру" Бровді заборонили в'їзд до Угорщини та країн Шенгенської зони.
Згодом стало відомо, що Угорщина і Словаччина знову почали отримувати російську нафту через трубопровід "Дружба" після перерви, яку спричинила українська атака.
