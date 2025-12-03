Топ-детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під варти

Суд звільнив з-під арешту детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у нелегальному бізнесі з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та Офіс генерального прокурора в Telegram .

За даними співрозмовників РБК-Україна, апеляційний суд повністю скасував запобіжний захід для Магамедрасулова і звільнив його з-під варти.

Роз'яснення Офісу генпрокурора

Як зазначили в Офісі генпрокурора, прокурор під час судового засідання повідомив, що оскільки правоохоронці вже зібрали достатньо доказів і матеріалів, потреба в ізоляції посадовця НАБУ від незаконного впливу, зокрема на свідків, втратила актуальність.

У межах кримінального провадження було допитано основних свідків, зібрано та закріплено докази, а також проведено низку судових експертиз. Тому більш суворі запобіжні заходи вже не потрібні.

"Водночас наголошуємо, що ця зміна не є виправданням підозрюваного, а рішенням, що відповідає закону, принципу пропорційності та фактичному стану розслідування. Досудове розслідування триває", - додали в ОГП.

Нагадаємо, учора, 2 грудня, Печерський районний суд звільнив з-під арешту батька Руслана Магамедрасулова - Сентябра.