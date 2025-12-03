ua en ru
Українську делегацію запросили до США після зустрічі Віткоффа і Путіна, - Сибіга

Брюссель, Середа 03 грудня 2025 18:00
Українську делегацію запросили до США після зустрічі Віткоффа і Путіна, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українську переговорну групу запросили відвідати США після того, як спецпредставник американського лідера Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Сибіга після зустрічі глав МЗС країн НАТО розповів, що керівник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров уже зателефонував Віткоффу після того, як той зустрівся з Путіним. З міркувань безпеки деталі зустрічі в Москві не обговорювали.

Водночас, за словами міністра, Умєров продовжує консультації з приводу мирних переговорів із чиновниками Франції, Британії та Німеччини. Вони координують позиції та оцінюють досягнутий прогрес.

"Що повідомили представники американської делегації, що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві мали для мирного процесу позитивне значення. Вони запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом", - зазначив голова МЗС.

Зустріч Віткоффа і Путіна

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер зустрілися в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив про те, що під час зустрічі компромісів знайдено не було.

Але він додав, що Вашингтон і Москва бачать "величезні перспективи" для взаємодії.

Також учора з'явилися чутки про те, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з членами американської делегації після того, як вони покинуть Москву. Але сьогодні стало відомо, що таку зустріч скасували.

