Рада приняла бюджет-2026, а на нефтепроводе "Дружба" прогремел взрыв: новости за 3 декабря

Украина, Четверг 04 декабря 2025 06:30
UA EN RU
Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада приняла во втором чтении государственный бюджет Украины на 2026 год. Тем временем на нефтепроводе "Дружба" прогремел взрыв.

Более детально о том, что произошло в среду, 3 декабря, - в материале РБК-Украина.

Рада приняла госбюджет на 2026 год

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в целом поддержало большинство народных депутатов.

"За" отдали голоса 257 нардепов, 37 - против, 24 - воздержались, не голосовали 27 парламентариев.

В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники

В РФ в ночь 1 декабря произошел взрыв на участке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы.

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, атака на нефтепровод была осуществлена недалеко от населенного пункта Казинские Выселки, что на участке нефтепровода Таганрог-Липецк.

Топ-детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под стражи

Суд освободил из-под ареста детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в нелегальном бизнесе с Россией.

По данным собеседников РБК-Украина, апелляционный суд полностью отменил меру пресечения для Магамедрасулова.

Украинскую делегацию пригласили в США после встречи Уиткоффа и Путина, - Сибига

Украинскую переговорную группу пригласили посетить США после того, как спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, руководитель украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров уже созвонился с Уиткоффом.

На программу PURL выделили еще 1 млрд долларов: Украину усилят ракетами для Patriot

Пять стран выделили 1 млрд долларов на покупку оружия для Украины в рамках программы PURL. Украинские защитники, в частности, получат ракеты для систем Patriot, рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Деньги согласились выделить Польша, Германия, Норвегия, Нидерланды и Канада.

"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
