Рада ухвалила бюджет на 2025 рік: основні показники

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Ярослава Железняка в Telegram .

Основний пріоритет

Згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 2 трлн 339 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 941 млрд грн, дефіцит 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки - 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть вищими, ніж у 2024 році (2 трлн 177 млрд гривень).

Водночас передбачено скорочення соціальних видатків на 50 млрд гривень до 419 млрд гривень. Будуть заморожені мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.

Тривалість війни

Кабінет міністрів України фактично відмовився від прогнозів щодо тривалості війни в проєкті бюджету на 2025 рік. Ще минулого року уряд давав орієнтовні строки.

Як зазначається в додатку до проєкту, "ключовим ризиком макроекономічного середовища залишається продовження збройного вторгнення РФ та невизначеність щодо подальших сценаріїв розвитку війни".

Ведення бойових дій є надзвичайно потужним джерелом ризиків та причиною руйнування економіки України. За оцінкою Світового банку, станом на кінець 2023 року сукупні економічні, соціальні та інші грошові втрати становлять уже майже 499 млрд доларів.

"Остаточної, навіть приблизної оцінки негативного впливу війни на економіку України наразі провести неможливо через невизначеність сценаріїв бойових дій як щодо їх термінів, так і інтенсивності, а, відтак, і наслідків", - йдеться в документі.

ВВП, інфляція, курс долара

За підсумками 2025 року прогнозується продовження поступового відновлення економіки - зростання реального ВВП на рівні 2,7%. Однак зростання уповільниться в порівнянні з 2024 роком (очікування - 3,5%) та зростанням на 5,3% у 2023 році.

"Разом з тим, війна триває і втрати та збитки, які вона завдає економіці України, не обмежуються лише матеріальними руйнуваннями, але й формують комплекс проблемних явищ та ризиків, які стримуватимуть економічний розвиток країни у прогнозному періоді", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Зростання споживчих цін прискориться у 2025 році до 9,5% в порівнянні з 2024 роком (очікування - 7,9%) та 2023 роком (5,1%). За прогнозом уряду, ціни рухатимуться вгору зростанням цін на сировину, підвищенням заробітних плат, поступовою девальвацією курсу гривні.

Кабінет міністрів очікує зростання курсу долара до 45,0 гривень у 2025 році. На 2024 рік середній курс прогнозується на рівні 40,8 грн/долар. Курс долара залежатиме від тривалості війни. У разі припинення бойових дій курс стабілізується на поточному рівні 41 грн/долар.

Прожитковий мінімум та мінімальна пенсія

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

У 2025 році цей показник не зміниться.

Законом встановлюється з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років - 3196 гривень;

працездатних осіб - 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), - 2361 гривня;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, - 1600 гривень.

Кабмін в проєкті бюджету до першого читання пропонував підвищити розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора, на 31% - з 1600 гривень до 2102 гривень.

Однак при голосуванні в Раді у першому читанні депутати схвалили правку, якою пропонувалося прибрати з документа збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

Мінімальна зарплата

Уряд вирішив заморозити мінімальні зарплати на прогнозному горизонті. Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі - 8000 гривень;

у погодинному розмірі - 48 гривень

"Вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16 відсотків, порівняно з 2023 роком)", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Зростання зарплат та зниження безробіття

Очікується, що середня зарплата у 2024 році становитиме 20 581 гривень (у 2023 році - 17 442 гривень).

Уряд прогнозує зростання середньомісячної заробітної плати у 2025 році, як у номінальному вираженні на 18,5% до 24 389 гривень, так і в реальному - на 8,1% до попереднього року.

"Таке підвищення зарплат обумовлене прагненням вітчизняних підприємств утримувати та залучати новий висококваліфікований персонал на тлі нестачі трудових ресурсів", - пояснили в Кабміні.

За прогнозом уряду, поступова адаптація виробників до нових умов діяльності, підвищення економічної активності та збільшення робочих місць, у тому числі за рахунок більшого залучення жінок, стане додатковим чинником відновлення споживчого попиту та сприятиме поступовому зменшенню рівня безробіття у 2025 році до 17,7%.

Підвищення податків

На 2025 рік враховано додатковий ресурс, передбачений проєктом змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№ 11416-д) у обсязі 122,4 млрд гривень.

Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та IV груп – 13,7 млрд гривень, юридичних осіб ІІІ групи - 929 млн гривень.

Під час презентації проєкту держбюджету 19 листопада міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ресурс врахований у розмірі 141 млрд гривень. Однак ця цифра поки що не відображена у публічних документах Мінфіну.

Зміна для ФОПів

Фізичні особи - підприємці будуть знову зобов'язані платити єдиний соціальний внесок у 2025 році. З початку війни у лютому 2022 році цей платіж був необов’язковим.

Розмір мінімальної ставки ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати. Мінімалка становить 8000 гривень і наступного року не зміниться. Місячний платіж для ФОПів складе 1760 грн за місяць. За рік потрібно буде заплатити 21 120 гривень.

Пенсійна реформа

Проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік до другого читання містить норму щодо проведення пенсійної реформи.

Згідно з пунктом 31, Кабінет міністрів має "здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи".

Також уряд має розробити та подати до 1 липня 2025 року на розгляд Верховної Ради проект змін до законів щодо встановлення єдиних підходів перерахунку пенсій особам, пенсія яким призначених за "спеціальними" законами, незалежно від зміни заробітної плати (доходу)/ грошового забезпечення та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

Субсидії

На субсидії на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачено 42,3 млрд гривень.

Очікується, що ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,8 млн домогосподарствам.

Таким чином, кількість отримувачів субсидій та пільг скоротиться на 400 тисяч (на 12,5%). Загальна сума з бюджету буде менше на 15,2% (скорочення з 49,9 млрд гривень до 42,3 млрд гривень).

Виплати пенсіонерам-чорнобильцям

У проєкті державного бюджету України до другого читання на 2025 рік міститься норма про щомісячну доплату пенсіонерам-чорнобильцям.

Документом встановлено, що доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у цій зоні станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року

Доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється у розмірі 2361 гривня.

Міжнародна допомога

Кабінет міністрів прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету у 2025 році за рахунок міжнародної допомоги на 36,9 млрд доларів.

Державні зовнішні запозичення у 2025 році складуть 1,658 трлн гривень (36,9 млрд доларів за курсом 45 грн/долар), внутрішні - 579 млрд гривень

При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 16% річних, для зовнішніх боргових інструментів - близько 5% річних.

Очікується, що МВФ надасть Україні 2,7 млрд доларів, Європейський Союз - 11,9 млрд доларів, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (тобто США) - 3,1 млрд доларів.

Україна планує залучити від "інших кредиторів" 19,1 млрд доларів. Конкретні джерела не вказані.