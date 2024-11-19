Рада приняла бюджет на 2025 год: основные показатели

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Ярослава Железняка в Telegram .

Основной приоритет

Согласно документу, доходы бюджета составят 2 трлн 339 млрд гривен. Расходы – 3 трлн 941 млрд гривен, дефицит 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.

Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности – 1 трлн 223 млрд гривен. Это составляет 26,3% ВВП. Расходы на оборону будут выше, чем в 2024 году (2 трлн 177 млрд гривен).

В то же время, предусмотрено сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен до 419 млрд гривен. Будут заморожены минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Продолжительность войны

Кабинет министров Украины фактически отказался от прогнозов по продолжительности войны в проекте бюджета на 2025 год. Еще в прошлом году правительство давало ориентировочные сроки.

Как отмечается в приложении к проекту, "ключевым риском макроэкономической среды остается продолжение вооруженного вторжения РФ и неопределенность дальнейших сценариев развития войны".

Ведение боевых действий является мощным источником рисков и причиной разрушения экономики Украины. По оценке Всемирного банка, на конец 2023 года совокупные экономические, социальные и другие денежные потери составляют уже почти 499 млрд долларов.

"Окончательной, даже приблизительной оценки негативного влияния войны на экономику Украины сейчас провести невозможно из-за неопределенности сценариев боевых действий как относительно их сроков, так и интенсивности, а следовательно, и последствий", - говорится в документе.

ВВП, инфляция, курс доллара

По итогам 2025 года прогнозируется продолжение постепенного восстановления экономики – рост реального ВВП на уровне 2,7%. Однако рост замедлится по сравнению с 2024 годом (ожидания – 3,5%) и ростом на 5,3% в 2023 году.

"Вместе с тем, война продолжается и потери и убытки, которые она наносит экономике Украины, не ограничиваются только материальными разрушениями, но и формируют комплекс проблемных явлений и рисков, сдерживающих экономическое развитие страны в прогнозном периоде", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Рост потребительских цен ускорится в 2025 году до 9,5% по сравнению с 2024 годом (ожидания – 7,9%) и 2023 годом (5,1%). По прогнозу правительства, цены будут двигаться вверх ростом цен на сырье, повышением заработных плат, постепенной девальвацией курса гривны.

Кабинет министров ожидает роста курса доллара до 45,0 гривен в 2025 году. На 2024 год средний курс прогнозируется на уровне 40,8 грн./доллар. Курс доллара будет зависеть от продолжительности войны. При прекращении боевых действий курс стабилизируется на текущем уровне 41 грн/доллар.

Прожиточный минимум и минимальная пенсия

Базовым государственным социальным стандартом есть прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

В 2025 году этот показатель не изменится.

Законом устанавливается с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

трудоспособных лиц – 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 1600 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), – 2361 гривна;

лиц, лишившихся трудоспособности, применяемого для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, - 1600 гривен.

Кабмин в проекте бюджета к первому чтению предлагал повысить размер прожиточного минимума, применяемого для определения должностного оклада прокурора, на 31% – с 1600 гривен до 2102 гривен.

Однако при голосовании в Раде в первом чтении депутаты одобрили правку, которой предлагалось убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.

Минимальная зарплата

Правительство решило заморозить минимальные зарплаты на прогнозном горизонте. Документом предлагается установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату:

в месячном размере – 8000 гривен;

в почасовом размере – 48 гривен

"Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16 процентов по сравнению с 2023 годом)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Рост зарплат и понижение безработицы

Ожидается, что средняя зарплата в 2024 году составит 20581 гривен (в 2023 году - 17442 гривен).

Правительство прогнозирует рост среднемесячной заработной платы в 2025 году как в номинальном выражении на 18,5% до 24 389 гривен, так и в реальном - на 8,1% к предыдущему году.

"Такое повышение зарплат обусловлено стремлением отечественных предприятий удерживать и привлекать новый высококвалифицированный персонал на фоне нехватки трудовых ресурсов", – пояснили в Кабмине.

По прогнозу правительства, постепенная адаптация производителей к новым условиям деятельности, повышению экономической активности и увеличению рабочих мест, в том числе за счет большего привлечения женщин, станет дополнительным фактором восстановления потребительского спроса и будет способствовать постепенному уменьшению уровня безработицы в 2025 году до 17,7%.

Повышение налогов

На 2025 год учтен дополнительный ресурс, предусмотренный проектом изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения" (№ 11416-д) в объеме 122,4 млрд гривен.

В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% даст 107,7 млрд гривен; установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп – 13,7 млрд гривен, юридических лиц III группы – 929 млн гривен.

Во время презентации проекта госбюджета 19 ноября министр финансов Сергей Марченко заявил, что ресурс учтен в размере 141 млрд гривен. Однако эта цифра пока не отражена в публичных документах Минфина.

Изменение для ФЛП

Физические лица – предприниматели будут снова обязаны платить единый социальный взнос в 2025 году. С начала войны в феврале 2022 этот платеж был необязательным.

Размер минимальной ставки ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. Минималка составляет 8000 гривен и в следующем году не изменится. Месячный платеж для ФЛП составит 1760 грн в месяц. За год нужно будет заплатить 21120 гривен.

Пенсионная реформа

Проект закона о государственном бюджете Украины на 2025 год до второго чтения содержит норму проведения пенсионной реформы.

Согласно пункту 31 Кабинет министров должен "осуществить меры по введению с 1 июля 2025 года пенсионной реформы".

Также правительство должно разработать и представить до 1 июля 2025 года на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в законы по установлению единых подходов перерасчета пенсий лицам, пенсия которым назначены по "специальным" законам, независимо от изменения заработной платы (дохода)/ денежного довольствия и осуществления таким лицам индексации пенсий на общих условиях.

Субсидии

На субсидии на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предусмотрено 42,3 млрд. гривен.

Ожидается, что эти средства будут выделены для оказания государственной поддержки 2,8 млн. домохозяйствам.

Таким образом, количество получателей субсидий и льгот сократится на 400 тысяч (на 12,5%). Общая сумма из бюджета будет меньше на 15,2% (сокращение с 49,9 млрд гривен до 42,3 млрд гривен).

Выплаты пенсионерам-чернобыльцам

В проекте государственного бюджета Украины ко второму чтению на 2025 год содержится норма о ежемесячной доплате пенсионерам-чернобыльцам.

Документом установлено, что доплата неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в этой зоне по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года

Доплата за проживание на указанных территориях устанавливается в размере 2361 грн.

Международная помощь

Кабинет министров прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета в 2025 году за счет международной помощи на 36,9 млрд долларов.

Государственные внешние заимствования в 2025 году составят 1,658 трлн гривен (36,9 млрд долларов по курсу 45 грн/доллар), внутренние – 579 млрд гривен

При этом средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 16% годовых, для внешних долговых инструментов – около 5% годовых.

Ожидается, что МВФ предоставит Украине 2,7 млрд долларов, Европейский Союз – 11,9 млрд долларов, Международный банк реконструкции и развития (т.е. США) – 3,1 млрд долларов.

Украина планирует привлечь от "других кредиторов" 19,1 млрд. долларов.