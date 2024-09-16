Підвищення військового збору заклали в бюджет-2025

Кабінет міністрів України заклав в проєкт державного бюджету на 2025 рік доходи від підвищення ставки військового збору. Також цей збір платитимуть фізичні особи - підприємці (ФОПи).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2025 рік (проєкт № 12000 ).

Як зазначається в додатку до проєкту бюджету, на 2025 рік враховано додатковий ресурс, передбачений проєктом змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№ 11416-д) в обсязі 122,4 млрд гривень.

Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та IV груп – 13,7 млрд гривень, юридичних осіб ІІІ групи - 929 млн гривень.

В цілому прогнозні показники на 2025 рік обсягу надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб становлять:

млн грн

Вид бюджету/Період 2025 рік Державний бюджет: 458 319,4 загальний фонд 354 144,0 спеціальний фонд 104 175,4 Місцеві бюджети 268 731,8 Зведений бюджет 727 051,2

Податковий законопроєкт

Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня провалила голосування за проєкт про збільшення податків (№ 11416-д). Цей законопроєкт відправили на повторне перше читання та мають намір ухвалити найближчим часом.

Планується запровадження військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати - тобто 800 гривень на місяць.

Також документом передбачено встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи (як ФОПів, так і юридичних осіб).

Крім того, запроваджується місячна звітність за зарплатами. Це необхідно для економічного бронювання, яке можуть ввести вже цього року.