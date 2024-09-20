Верховна Рада розпочала розгляд проєкт бюджету-2025: як відбуватиметься процес

Верховна Рада України розпочала розгляд проєкту державного бюджету на 2025 рік. Це перший етап тривалого процесу, який повинен закінчиться за два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту, яку вів народний депутат Олексій Гончаренко у Youtube .

Перед цим уряд представив проєкт №12000 у сесійній залі. Доповідачем був міністр фінансів Сергій Марченко.

Постанова про відхилення проєкт не набрала необхідних голосів. Таким чином, Рада ухвалила проєкт держбюджету-2024 до відома.

Як заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, проєкт бюджету прийнято до відома "для подальшої роботи".

Бюджетний процес

Кабмін має подати проєкт держбюджету наступного року до 15 вересня. Відповідно до процедури, після реєстрації його мають подати на засіданні Ради. Якщо документ прийнято до розгляду, то розпочинається підготовка до першого читання.

У депутатів буде 10 днів, щоб подати свої пропозиції до бюджету до 1 жовтня. Після висновків профільного комітету до 20 жовтня має відбутися перше читання.

Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада року.

Під час другого читання затверджуються загальний обсяг дефіциту, максимальний держборг, загальні суми доходів і витрат, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та низка інших показників. Інші статті проєкт, які не прийняті у другому читанні, переносяться на третє.

У цілому закон про державний бюджет наступного має бути прийнятий до 1 грудня.

Проєкт бюджету

Кабінет міністрів продав проєкт бюджету на 2025 рік до 15 вересня, як це передбачено Бюджетним кодексом.

Згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 938 млрд грн, дефіцит 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки - 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть вищими, ніж у 2024 році (2,177 млрд гривень).

Водночас передбачено скорочення соціальних видатків на 50 млрд гривень до 419 млрд гривень. Уряд планує заморозити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.