В Україні готують пенсійну реформу: у Раді визначили дату

Проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік до другого читання містить норму щодо проведення пенсійної реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на проект закону № 12000 .

Згідно з пунктом 31, Кабінет міністрів має "здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи".

Також уряд має розробити та подати до 1 липня 2025 року на розгляд Верховної Ради проект змін до законів щодо встановлення єдиних підходів перерахунку пенсій особам, пенсія яким призначених за "спеціальними" законами, незалежно від зміни заробітної плати (доходу)/ грошового забезпечення та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

Проект пенсійної реформи

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики підготувало законопроект про пенсійну реформу. Пропонується запровадити обов'язковий платіж до державного або недержавних пенсійних фондів як для працівників, так і для роботодавців.

Згідно з документом, обов’язковий накопичувальний внесок для працівників становитиме 1% бази нарахування накопичувального внеску протягом першого року з дати початку сплати накопичувальних внесків до системи загальнообов’язкового накопичувального забезпечення, 2% - протягом другого року, 3% - протягом третього і в наступні роки.

Обов’язковий накопичувальний внесок для роботодавців становить 1% бази нарахування накопичувального внеску протягом першого, 2% - протягом другого року, 3% - протягом третього і в наступні роки.

Проектом пропонується зменшити ставку Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом першого року запровадження системи з 22% до 17%, протягом другого року - до 16%, починаючи з третього року і в наступні роки - до 15%.