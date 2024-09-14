Уряд запропонував заморозити мінімальну зарплату та соціальні виплати у 2025 році

Кабінет міністрів в проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від цих показників залежать розміри соціальних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт № 12000 .

Мінімальна зарплата

У 2025 році мінімальна зарплата не зміниться.

Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі - 8000 гривень;

у погодинному розмірі - 48 гривень

"Вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16 відсотків, порівняно з 2023 роком)", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Прожитковий мінімум

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

У 2025 році цей показник змінювати не планують.

Проєктом пропонується установити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: